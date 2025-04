Nervozita stoupá. Podle ekonomů může Trump odpálit největší eskalaci za sto let. Hrozí katastrofa, varují prodejci

Generální tajemník Mezinárodní obchodní komory John Denton ve svém prohlášení uvedl, že rozsah Trumpových opatření přesahuje i nechvalně známý Smoot-Hawleyův celní zákon z roku 1930. Ten byl považován za jeden z klíčových faktorů, který prohloubil Velkou hospodářskou krizi. Nově oznámené tarify by mohly ovlivnit americký export v hodnotě přesahující 1,6 miliardy dolarů, což by mohlo vést k odvetným krokům ze strany obchodních partnerů.

Evropská unie, Kanada, Mexiko, Čína, Japonsko a Jižní Korea již avizovaly, že jsou připraveny reagovat, pokud budou nová cla skutečně zavedena. Analytici pro CNN upozorňují, že takováto situace by mohla přerůst v globální obchodní válku, která by zasáhla i běžné spotřebitele.

Jedním z odvětví, které by mohlo být nejvíce zasaženo, je stavebnictví. Mnozí odborníci varují, že nová cla na dřevo, zejména na měkké dřevo dovážené z Kanady, mohou dále zhoršit dostupnost bydlení ve Spojených státech. Kanadské dřevo tvoří více než 80 % importu měkkého dřeva do USA, přičemž celkově je třetina této suroviny spotřebovávané v USA dovážena.

Národní asociace stavitelů domů odhaduje, že zavedení cel by mohlo zvýšit průměrné náklady na nový dům o 9 200 dolarů. Odborníci upozorňují, že ceny dřeva by mohly v krátkodobém horizontu vzrůst, zatímco rozšíření domácí produkce bude vyžadovat delší čas.

Přesto někteří hráči v průmyslu věří, že by opatření mohla přinést příležitosti pro domácí producenty. Jason Brochu, spoluprezident společnosti Pleasant River Lumber, uvedl, že jeho dvě pily v Maine pracují jen na 60 % své kapacity a v případě zvýšené poptávky by mohly rychle navýšit produkci. Tvrdí, že modernizace v dřevozpracujícím průmyslu umožňuje flexibilitu a zaměstnávání nových pracovníků by nemělo představovat zásadní problém.

Další oblastí, která by mohla být tvrdě zasažena, je automobilový průmysl. Majitel autosalonu Dave Kelleher z Pensylvánie varuje, že prudké zdražení vozidel by mohlo mít katastrofální dopady na jeho podnikání. Uvedl příklad vozu, jehož cena by se mohla zvýšit z 30 000 na 37 500 dolarů, což by pro mnoho zákazníků bylo nepřijatelné. Rovněž zdůraznil, že pokud neprodá některé vozy do zavedení cel, může na každém z nich ztratit až 20 000 dolarů.

Prezident Trump však hájí svůj postup tím, že opatření pomohou oživit americký průmysl a podpoří výrobu domácích produktů. „Lidé začnou kupovat americká auta,“ prohlásil Trump s tím, že ho nezajímá, pokud automobilky kvůli tarifům zvýší ceny. Vedle 25% cel na dovoz oceli a hliníku se od čtvrtka zavádějí i 25% cla na dovážená auta, přičemž obdobná opatření na autodíly by měla vstoupit v platnost v květnu.

Navzdory Trumpovým proklamacím odborníci varují, že zavedení cel by mohlo vést k zániku pracovních míst v odvětvích, která jsou závislá na dovozu. Otázkou zůstává, zda obchodní partneři USA přistoupí k protiopatřením, která by mohla situaci ještě více vyostřit.