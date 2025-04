Běloruska a rozvědčík míří na sankční seznam. Armáda pomůže v boji se slintavkou a kulhavkou

Vláda na návrh ministra zahraničních věcí rozšířila vnitrostátní sankční seznam o další dvě jména – občanku Běloruska Natalii Sudliankovou a ruského občana Alexeje Šavrova. „Natalie Sudlianková vykonávala úkoly pro ruskou vojenskou rozvědku GRU a Alexej Šavrov je příslušník ruské vojenské rozvědky, který přímo z Moskvy tuto agentku řídil. Tato agentka působila vědomě a systematicky ve prospěch Ruské federace a byla za to i finančně odměňována,“ uvedl premiér Petr Fiala. „Obě tyto osoby, které jsme zařadili na sankční seznam, představují riziko až hrozbu pro bezpečnost České republiky, a je tedy na místě, abychom postupovali tímto způsobem,“ konstatoval předseda vlády a ocenil práci Bezpečnostní informační služby, která případ odhalila a zdokumentovala. Sankcionovaným osobám bude zmražen veškerý majetek v České republice a bude jim zakázán vstup na české území.

Vláda podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na novelizaci zákonů o azylu a o pobytu cizinců na území České republiky. Novela má zefektivnit řízení o vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců. „Cílem mimo jiné je, abychom měli lepší nástroje na boj s nelegální migrací, lepší nástroje na vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců, nové možnosti, jak identifikovat žadatele o mezinárodní ochranu a nelegálně pobývající cizince,“ vysvětlil premiér Fiala, který je spolu s prvním vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem také mezi spolupředkladateli návrhu. „Je to další naprosto konkrétní krok naší vlády v boji proti nelegální migraci, který nám vytváří lepší nástroje, abychom si se všemi případy, které mohou nastat, dokázali dobře poradit,“ dodal předseda vlády.

Vláda vydala nařízení, které umožní zapojení vojáků Armády České republiky do opatření, která byla přijata kvůli výskytu slintavky a kulhavky na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. Kvůli riziku zavlečení této nebezpečné a vysoce nakažlivé nemoci zvěře do Česka byly na hranicích se Slovenskem a dotčenými spolkovými zeměmi Rakouska zavedeny veterinární kontroly a další preventivní opatření. S jejich plněním začne pracovníkům Státní veterinární správy a Policie ČR pomáhat také až 20 armádních specialistů s příslušnou technikou. Jejich výpomoc vláda odsouhlasila zatím do 31. května.

Kabinet projednal také předběžnou zprávu projektu Vyhodnocení povodně v září 2024, která shrnuje dosavadní poznatky odborníků, doporučení z oblasti zvýšení povodňové prevence a kroky, které už Ministerstvo životního prostředí v této oblasti na základě poznatků z ničivých povodní v září loňského roku přijalo a průběžně plní. Konečnou zprávu předloží ministerstvo vládě do 30. září letošního roku.

Vláda rozhodla také o navýšení rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí o 500 milionů korun na zvýšení kybernetické bezpečnosti zastupitelských úřadů České republiky a bezpečnosti jejich komunikace s ministerstvem. Stav zabezpečovacích systémů na některých zastupitelských úřadech je dlouhodobě v havarijním stavu, ministerstvo proto chce investovat celkem 650 milionů korun například do modernizace výpočetní techniky, na zlepšení zabezpečení provozu komunikačních kanálů propojujících ústředí se zastupitelskými úřady v zahraničí nebo na výdaje do kryptografické ochrany a speciálních systémů pro zpracování utajovaných informací. Subjekty Ministerstva zahraničních věcí čelí zvýšenému množství kybernetických útoků především po ruském vpádu na Ukrajinu a po teroristických útocích Hamásu v Gaze, a to kvůli jasným postojům, které česká vláda k těmto událostem zaujala.