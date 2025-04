Vyhnout se celní válce. Česko si stanovilo, jakou reakci EU na Trumpovy kroky si přeje

Vláda za účasti prezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Zajíčka a ředitele Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka diskutovala o zavedení nových cel ze strany USA na Evropskou unii a o možných dopadech na českou ekonomiku a domácnosti.

"S reprezentanty podnikatelského sektoru jsme probírali jednak možné dopady, ale samozřejmě také správný postup Evropské unie vůči této americké politice. Důležité je a panuje na tom shoda jak uvnitř vlády, tak i se zástupci podnikatelů: Nechceme celní válku. Celní válka by poškodila všechny. Je potřeba dělat takové kroky, které povedou k ochraně českých firem, a my pro to budeme dělat všechno," uvedl premiér Petr Fiala.

Pro Českou republiku je podle premiéra za této situace důležité, že je součástí Evropské unie. "Evropská unie je mezinárodně ekonomicky silná, je to velmoc obdobného významu jako Spojené státy nebo Čína," připomněl předseda vlády. "Jen je potřeba, abychom si to uvědomili, abychom podle toho začali chovat a abychom dělali víc pro konkurenceschopnost a prosperitu Evropy, celé naší ekonomiky, což prospěje samozřejmě i české ekonomice, našim firmám a našim občanům," konstatoval.

"Musíme reagovat operativně, protože situace se mění každým dnem. Ale současně je potřeba reagovat – a v tom máme také shodu – s chladnou hlavou, racionálně. Naším cílem musí být, abychom se cel zbavili, a ne abychom tu měli celní válku," řekl předseda vlády.

Vláda se se zástupci podnikatelů domluvila na dalších konkrétních krocích. Bude zřízena společná pracovní skupina, kterou bude koordinovat Ministerstvo průmyslu a obchodu a bude v první fázi sloužit především k co nejrychlejšímu předávání informací, které se týkají cel a dalších kroků, které bude EU podnikat ke zlepšení své situace, jako jsou například odstraňování bariér na jednotném vnitřním trhu nebo uzavírání dohod s dalšími státy a regiony.

Pro další vývoj jednání s USA je podle premiéra Fialy zásadní, aby země Evropské unie postupovaly jednotně. Cla v EU jsou plně v kompetenci Evropské komise a komisař pro obchod Maroš Šefčovič je v pravidelném kontaktu s partnery z USA. "Evropa nabízí nulová cla, je připravena vyjednávat. Primárním cílem je pokračovat v jednáních a dosáhnout smírného řešení, což opakovaně nabízíme, ale ze strany USA na to zatím není pozitivní reakce," uvedl premiér Fiala. "Pokud by pozitivní odpověď přesto nepřišla, je EU připravena adekvátně reagovat vlastními protiopatřeními, která budou cílená, proporční, dobře nastavená tak, aby co nejméně poškozovala naše firmy a občany. Musí cílit na zboží, které jsme případně schopni nahradit odjinud," dodal premiér Fiala.

Členové vlády se zástupci průmyslu diskutovali také o tom, jak za současné situace podpořit české firmy a ekonomiku. "Důležité určitě je vytvořit obranu před záplavou levného zboží ze strany Číny. Nemůžeme připustit, aby se Evropa stala prostorem, kde Čína bude udávat zboží, které už nemůže dodávat na americký trh. To by určitě mělo poškodit naše firmy, proto je rozumná politika v tomto směru proti Číně na místě. Evropská komise je připravena v případě potřeby aktivovat nástroje na ochranu obchodu. Jednoznačně v zájmu našich firem, protože jsme exportně orientovaná ekonomika a naše firmy jsou stále úspěšnější na zahraničních trzích, je soustředit se maximálně na jiné trhy, než je ten americký, uzavíráním smluv s dalšími regiony," řekl premiér Fiala a připomněl připravovanou obchodní dohodu mezi Evropskou unií a jihoamerickými státy sdruženými v MERCOSUR nebo jednání s dalšími velkými trhy, například s Indií a státy jihovýchodní Asie.

Vláda dnes schválila také Národní plán rozvoje geriatrické péče v České republice do roku 2035, který má připravit systém péče zaměřený na geriatrické pacienty na demografické změny spojené se stárnutím populace. Projednala rovněž návrh koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem pro období let 2025 až 2035 s výhledem po roce 2050, jenž reaguje na změny v legislativě, na vývoj situace v zajišťování úložišť radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva i na nutné změny, které čekají českou jadernou energetiku v příštích desetiletích. U příležitosti státního svátku Dně vítězství 8. května navrhla také prezidentu republiky několik povýšení do generálských nebo v rámci generálských hodností. Mezi nově povýšenými za vynikající práci mají být například ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka nebo ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posolda.