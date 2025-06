Fialova vláda zřejmě bude pokračovat až do voleb. Opozice ji nesesadila

Bývalý izraelský velvyslanec v USA Michael Oren varoval, že Írán by mohl záměrně zaútočit na americké cíle, aby zatáhl Spojené státy do probíhající války mezi Izraelem a Teheránem. Ve vysílání stanice BBC Radio 4 Oren uvedl, že by Írán mohl napadnout americkou loď nebo základnu, čímž by přinutil prezidenta USA Donalda Trumpa k vojenské reakci.