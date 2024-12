Před pěti lety se poprvé objevil covid. Čína jeho původ dodnes tají

Původ koronaviru, který během pěti let způsobil smrt více než sedmi milionů lidí a změnil běh světa, zůstává nadále záhadou. Světová zdravotnická organizace (WHO) opětovně vyzývá Čínu ke sdílení klíčových dat, která by mohla přispět k odhalení původu viru. Tato výzva přichází pět let poté, co byl virus poprvé detekován ve městě Wu-chan, a zdůrazňuje vědecký i morální význam transparentnosti v této otázce.

V oficiálním prohlášení WHO uvedla, že bez sdílení informací a mezinárodní spolupráce nelze zajistit účinnou prevenci a přípravu na budoucí pandemie. Zatímco většina vědců věří, že virus přeskočil zvířecí bariéru a byl přenesen na člověka prostřednictvím jiného živočišného hostitele, kontroverze ohledně možnosti úniku viru z laboratoře stále přetrvávají. Vyšetřování WHO z roku 2021 naznačilo, že přenos mohl proběhnout z netopýrů na člověka skrze jiné zvíře, ale závěry označilo za předběžné a vyžadující další výzkum.

Kontroverzní teorii o laboratorním původu viru podpořil v loňském roce ředitel FBI Christopher Wray, který uvedl, že pandemii pravděpodobně způsobila nehoda v laboratoři ve Wu-chanu. Tato tvrzení však nebyla podložena přímými důkazy. Čína na obvinění reagovala prohlášením, že tato teorie „nemá žádnou důvěryhodnost“.

Mezitím se v USA stalo hledání původu viru politicky citlivou otázkou. Zatímco republikánská zpráva z dvouletého vyšetřování tvrdí, že virus vznikl v čínské laboratoři, demokraté označili toto vyšetřování za neúspěšné při přinášení nových poznatků.

Čínské úřady odmítly nejnovější výzvy WHO a zdůraznily, že sdílely data a výsledky výzkumu s maximální otevřeností. Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí Ma Ning poskytla Čína během pandemie nejvíce informací a umožnila odborníkům WHO přístup ke všem klíčovým místům a osobám.

Přesto Čína čelila opakované kritice za své jednání během prvních fází pandemie. Omezovala domácí reportáže, kontrolovala vědecké studie o původu viru a zprvu blokovala vstup týmu WHO. I po povolení návštěvy byla kontrola striktní a spekulace, že virus mohl pocházet ze zahraničí, přidaly na nejasnosti.

Mezi novějšími zjištěními je genetický materiál z trhu s živými zvířaty ve Wu-chanu, zveřejněný v roce 2023, který naznačil spojení viru s mývalovitými psy. Mezinárodní vědci označili tato zvířata za pravděpodobné nositele viru, což přineslo nové stopy v pátrání.

Koronavirus přinesl bezprecedentní opatření po celém světě, která zasáhla každodenní život miliard lidí. I když WHO v květnu 2023 prohlásila, že Covid-19 již není globální zdravotní krizí, otázky týkající se jeho původu zůstávají aktuální. Jejich zodpovězení je zásadní nejen pro pochopení této pandemie, ale i pro přípravu na ty budoucí.