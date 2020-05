Francie ohlásila nových 52 úmrtí na covid-19 ze jeden den

Hospitalizovaných od čtvrtka ubylo o 333 a v nemocnicích je nyní ve Francii 14.695 lidí.

List Le Figaro napsal, že od 11. května, kdy Francie začala s uvolňováním opatření přijatých kvůli koronaviru, je v zemi 109 ohnisek s větším počtem infikovaných, ale ze žádného se prozatím nákaza dále nešíří.

V úterý 2. června má začít druhá fáze uvolňování, v níž se urychlí obnova výuky na základních a středních školách. V oblastech s nízkým počtem nakažených se otevřou znovu bary a restaurace a tam, kde jsou čísla vyšší, pouze jejich venkovní části. O víkendu se počítá se znovuotevřením parků a zahrad. Muzeum Louvre dnes oznámilo, že návštěvníky pustí do svých sálů znovu 6. června. Příští týden také končí omezení pro cestování do 100 kilometrů od bydliště, ovšem stále jenom v rámci francouzského území. Hranice by se mohly otevřít 15. června.

Na veřejných místech se nemají lidé shlukovat do více než desetičlenných skupin a pracoviště mají stále dávat přednost práci z domova.