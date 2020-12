Francii se podle experta nepodaří brzy stlačit počet infekcí na 5000

Je nepravděpodobné, že by se Francii podařilo do poloviny prosince snížit denní nárůsty covidových případů na kýžených 5000. Řekl to dnes televizi LCI přední francouzský expert na infekční nemoci Eric Caumes. Prezident Emmanuel Macron nedávno prohlásil, že plošná karanténní opatření zavedená 30. října by mohla být 15. prosince zrušena, pokud denní nárůsty klesnou na 5000.