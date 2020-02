Francouzská vláda chce prosadit důchodovou reformu dekretem

Reforma je největší revizí francouzského penzijního systému od druhé světové války. Vyvolala však řady stávek ve veřejném sektoru a pouličních protestů. Nyní se bitva o reformu přesunula do parlamentu, kde se kvůli pozměňovacím návrhům v dolní komoře parlamentu projednává zákon již více než 100 hodin. Agentura AFP v pátek poznamenala, že při pokračování současného tempa by mohlo první čtení zabrat několik stovek jednacích hodin.

Vládní strana Republika v pohybu (REM) prezidenta Emmanuela Macrona má sice v dolní komoře parlamentu většinu, kvůli pozměňovacím návrhům však čelí značným obstrukcím. Po dvou týdnech stále nebylo projednáno 30.000 z pozměňovacích návrhů.

Jádrem nyní projednávané reformy je přechod na univerzální "bodový" systém, který by skoncoval s desítkami speciálních penzijních režimů vztahujících se na vybraná povolání. Vláda považuje stávající pravidla za nespravedlivá a příliš složitá, zároveň se podle ní nelze vyhnout tomu, že Francouzi budou muset pracovat déle než do 62 let, což je aktuální zákonná hranice pro odchod na odpočinek.

Kritici naopak za nespravedlivý považují vládní plán, v čele jejich tábora je část odborových svazů a levicoví zákonodárci. Záměr zrušit speciální režimy a motivovat zaměstnance k pozdějšímu odchodu do důchodu vyvolal v posledních měsících vlnu celostátních protestů a rekordně dlouhou stávku ve veřejné dopravě. Vláda reagovala jistými ústupky, od prosazování reformy ale neupustila.