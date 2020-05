Karanténa mění pravidla společenského života. Nejlepší přátelé jsou bezdětní kuchaři

Belgická představa o společenském životě a zároveň dodržování ochranných opatření spočívá v tom, že rodiny budou moci přijímat až čtyři lidi na návštěvu. Ovšem omezení nařizuje, že to musí být vždy stejní čtyři lidé, a to platí i naopak.

Podle serveru Politico Belgie v podstatě chce vytvořit provázanost domácností, které spolu navzájem spolupracují. Pokyny ve Velké Británii se mohou lehce lišit, ale podle novinářky Marie Le Conteové to bude malá logistická noční můra a vyžaduje to důležitou strategii.

Vyčerpanost hraje důležitý faktor u všech rodičů s malými dětmi, zdá se, že nejlepší možnost hlídání je odvézt děti ke svým rodičům nebo přátelům. Pokud zvolíte druhou možnost, je třeba si podle Le Conteové vybírat přátelé bez dětí.

Pokud byste děti nechali u přátel s dětmi, rozhodně byste neměli svůj klid, protože by od vás také vyžadovali protislužbu. Chytrá strategie spočívá podle Le Conteové v tom, co nejrychleji si do svého okruhu zajistit lidi co mají zahradu, protože ti budou nejžádanější.

Poslední klíčový bod je zajistit si ve svém okruhu přátelé, kteří umí vařit. Vzhledem k tomu, že ochranná opatření ještě nějakou dobu potrvají, můžete tuto dobu strávit v klidu, na zahradě a s dobrým jídlem.

Pokud nevynikáte ani v jedné možnosti, je podle Le Conteové důležité mít alespoň plnou spíž dobrého alkoholu. Ale jedna z nejbezpečnějších možností je vsadit na lidi, které dobře znáte a víte, že jste schopni snést jejich přítomnost další týdny.