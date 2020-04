Migranti z lodě Alan Kurdi se u Palerma přemístí na italský trajekt

Obě plavidla jsou už u přístavu Palermo, kde se přelodění uskuteční, informovala dnes agentura ANSA. Italská vláda odmítla nechat migranty vylodit kvůli pandemii covid-19.

Na italském trajektu provedou zdravotníci Červeného kříže běžencům testy na koronavirus a budou se o ně nadále starat. Migranti mají být na lodi v karanténě dva týdny, než si je převezmou další země EU. Zatím ale není známo, které to budou, ani zda se dohodnou do dvou týdnů.

An Bord der #ALANKURDI sind unsere Gäste zunehmend verzweifelt. Nach 11 Tagen auf dem Schiff, ohne ein Ende in Sicht, ist eine Person über Bord gesprungen.



Die 146 Menschen müssen in Sicherheit! pic.twitter.com/3muDjZuWjp