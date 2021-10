MONITOR: Polexit by byl sebevraždou a politici to vědí, píše prestižní deník

Drzý útok na pilíř společných hodnot

Ekonomické přínosy sedmnáctiletého členství v EU jsou v případě Polska nezpochybnitelné a výrazné, vyzdvihuje britský server. Podotýká, že i polská nacionalisticko-konzervativní vláda, jež se vyžívá v okázalých gestech a konfrontaci, ví, že vystoupení z Unie by bylo politickou sebevraždou.

"Vyvolání vážné krize s otevřeným koncem ve vztazích (Polska a EU) je však jiná věc," pokračuje The Guardian. Konstatuje, že rozhodnutí polského premiéra Mateusze Morawieckého zpochybnit slučitelnost evropského práva a polské ústavy má dalekosáhlé důsledky.

Morawiecki vyzval polský ústavní soud - který je obsazen vládě nakloněnými soudci - k posouzení této otázky, přičemž se netajil tím, že nesouhlasí s povinností země dodržovat evropské zákony, nastiňuje renomovaný deník. Doplňuje, že minulý týden soudci rozhodli, že v oblastech jako lidská prává a práva menšin, spolupráce členských států a status Evropského soudního dvora má domácí ústava přednost před smlouvou o EU, kterou Polsko podepsalo v roce 2003.

Verdikt je podle editorialu "drzým útokem" na právní pilíře společného systému hodnot EU, a proto francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune veřejně prohlásil, že Polsko riskuje faktické vystoupení z Unie, zatímco jiní mluví o "hře s ohněm" ze strany polské vlády.

"Evropští politici musejí najít způsob rázné odpovědi, aniž by rozdmýchali plameny a poskytli polským nacionalistickým politikům záminku, která by mohla vzbudit odpor," píše The Guardian. Očekává, že Evropská komise bude nadále trvat na zmrazení prostředků z evropského fondu pro zotavení ekonomiky z koronavirové pandemie, které mají Varšavě připadnout. Zmiňuje i náznaky možného pozastavení prostředků z fondů regionálního rozvoje.

Polsko musí pocítit důsledky

Jakýkoliv pokus omezit hlasovací právo Polska v EU závisí na jednomyslnosti členských zemí, které nelze s ohledem na Maďarsko premiéra Viktora Orbána dosáhnout, připouští liberální deník. Za pragmatický postup Bruselu by tak považoval utáhnout finanční kohoutky a doufat, že ve volbách v roce 2023 po osmi letech u konci prohraje polská strana Právo a spravedlnost Jarosława Kaczyńského.

Pokud mezitím vstoupí verdikt polského ústavního soudu v platnost, bude posílen status Polska coby darebáckého státu EU, který těží z členství, ale odmítá některá nejdůležitější pravidla tohoto klubu, konstatuje prestižní server. Vyjadřuje obavu, že takový precedent by přišel v době, kdy dochází k dalšímu zpochybňování evropského práva z vysokých míst, nebo se o takovém zpochybňování hovoří.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Volání po odebrání pravomocí Evropského soudního dvora se například stalo tématem kampaně před prezidentskými volbami ve Francii, poukazuje The Guardian. Připomíná, že někdejší hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier, který je nadějí umírněné francouzské pravice, vyzval k obnovení právní suverenity země v otázkách spojených s přistěhovalectvím.

Důsledky pobrexitového vzestupu nacionalistické pravice tak stále čeří vody evropské politiky, tvrdí renomovaný deník. Přiznává, že jde o delikátní vyvažovací hru, ale zároveň nabádá evropské politiky, aby nedovolili Polsku zvyšovat sázky bez citelných konsekvencí.