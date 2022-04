Na Slovensko přišlo z Ukrajiny od začátku ruské invaze přes 300.000 uprchlíků

Do konce minulého týdne hranice Slovenska překročilo 303.283 lidí z válkou zasažené Ukrajiny. Podle dřívějších informací jsou mezi nimi hlavně ženy a děti. Možnost návratu do vlasti přes Slovensko využili také občané třetích zemí, kteří na Ukrajině pracovali či studovali. Mnoho ukrajinských uprchlíků pokračovalo ze Slovenska do dalších evropských zemí.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky utekly z Ukrajiny více než čtyři miliony lidí. Nejvíce z nich zamířilo do Polska. Příliv běženců na Slovensko v poslední době slábne; v neděli slovensko-ukrajinskou hranici překročilo zhruba 3200 osob, po únorovém začátku válečného konfliktu na Ukrajině vstupovalo na Slovensko z Ukrajiny denně zpravidla kolem 12.000 lidí.

Na pomoc při zvládání migrační vlny Česko dříve vyslalo na Slovensko policisty, čeští vojáci zase postavili na severním Slovensku stanový tábor.

Slovenská opozice kritizovala vládu za přístup k řešení migrace z Ukrajiny. Výtkám čelil hlavně ministr vnitra Roman Mikulec, a to za to, že stát najal soukromou firmu na pomoc státu při zvládání uprchlické vlny. Podle slovenských médií se na zakázce podílí i firma podnikatele s vazbami na nejsilnější vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, jež Mikulce navrhla ministrem. Minulý týden Mikulec přečkal další pokus opozice o vyslovení nedůvěry ve sněmovně.