Jo Johnson byl po nástupu svého sourozence do sídla premiérů v červenci jmenován náměstkem na ministerstvu obchodu, energetiky a průmyslové strategie a na ministerstvu školství. Směl se také účastnit zasedání vlády. Ne všichni náměstci tuto možnost mají. Britská média podotýkají, že není jasné, zda Jo Johnson rezignoval s okamžitou platností, nebo nebude kandidovat v příštích volbách.

Odchodu premiérova bratra z politiky okamžitě využila labouristická opozice ke štiplavým komentářům. "I bratr Borise Johnsona ví, že (premiérovi) nelze důvěřovat, že činí rozhodnutí v národním zájmu," napsal například na twitteru labouristický poslanec Ian Murray. "Boris Johnson představuje takovou hrozbu, že ani jeho vlastní bratr už mu nevěří," uvedla labouristická poslankyně Angela Raynerová.

Even Boris Johnson’s brother knows that he can’t be trusted to make decisions in the national interest. This is devastating from Jo Johnson. https://t.co/d9HnMrTUzZ