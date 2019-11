Neštěstí ve Francii: Proč se zřítil visutý most? Úřady již mají hypotézu

Kromě řidiče kamionu při pádu mostu zahynula i 15letá dívka z osobního auta, které rovněž skončilo v řece Tarn.

"Odhadujeme, že kamion vážil přes 40 tun," řekl dnes Éric Oget, starosta města Mirepoix-sur-Tarn, které most ze třicátých let minulého století spojoval s protilehlou obcí Bessiéres. Most byl dlouhý 155 metrů a široký 6,5 metru a měla na něj zakázán vjezd vozidla těžší než devatenáct tun. "Řidič kamionu byl zdejší, takže mě překvapuje, že se vydal (na most) s váhou více než 40 tun," dodal starosta Oget.

#UPDATE A 15-year-old girl was killed after a suspension bridge over a river in southwest France collapsed on Monday, causing a car, a truck and possibly a third vehicle to plunge into the water, local authorities said https://t.co/3nA2FtTF0x #mirepoix #Tarn #Toulouse pic.twitter.com/xnZMZ9DKSY