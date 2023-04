Na Prostějovsku se zřítila stěna rodinného domu, zasahují hasiči

ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák, hasiči o události informovali také na twitteru.

V Dobromilicích zasahují tři jednotky hasičů. "K místu jsme si vyžádali statika i hasičské kynology, to však spíše z preventivních důvodů. Prozatím je vše bez zranění a první průzkum sutin byl negativní," uvedl Hošák. Hasiči do Dobromilic přivezli speciální techniku, pomocí které se stabilizují narušené budovy. "Na místo byl povolán statik. Podle jeho doporučení po ukončení prohledávání provedeme zajištění pažením, a to včetně kompletního bezpečnostního opatření," dodal Hošák.