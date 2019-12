Neziskovka hodlá koupit zoo. Ve sbírce vybrala obří sumu, přispěly i celebrity

Organizace se rozhodla koupit zoo v bretaňské obci Pont-Scorff, která leží asi sto kilometrů jihovýchodně od Brestu. V zahradě žije v současnosti asi 560 zvířat včetně lvů, slonů, žiraf, vlků a červených pand.

Sbírku na crowdfundingové stránce GoFundMe vytvořila organizace Rewild před týdnem a během několika dní do ní přispělo přes 1400 lidí. Původní cílovou částku 600.000 eur (15,3 milionu Kč) se podařilo překonat již v pátek a nyní je na kontě sbírky více než 670.000 eur (přes 17 milionů Kč).

Sbírku podpořilo i několik francouzských celebrit, například herec Pierre Niney. Částkou 250.000 eur (6,4 milionu Kč) do ní přispěl podnikatel Marc Simoncini. Původně měli ochránci zvířat čas na vybrání částky, za kterou současný majitel zoo prodával, do konce května příštího roku.

Mluvčí organizace Rewild Lamya Essemlaliová uvedla, že poté, co zoo koupí, bude nejprve nutné zlepšit životní podmínky stovek zvířat, které v ní nyní žijí. "Všechna zvířata se také podrobí zdravotní prohlídce," řekla.

Zájemci budou moci do crowdfundingové sbírky přispívat i dál. Rewild totiž bude muset zpočátku zoo provozovat v současné podobě a náklady na měsíční provoz zařízení odhaduje na 100.000 eur (2,5 milionu Kč).

Postupně chce Rewild vybudovat v zoo restauraci a informační centrum a všechna zvířata, u kterých to bude možné, vypustit zpět do volné přírody. Zahrada by se pak měla postupně proměnit v záchrannou stanici pro živočichy, které francouzští celníci zabaví pašerákům.