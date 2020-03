Nouzové pravomoci vlád nesmí narušit hodnoty EU, apeluje Ursula von der Leyenová

Šéfka unijní exekutivy apelovala na členské země den poté, co maďarský parlament schválil zákon posilující pravomoci vlády, která získala větší kontrolu nad obsahem médií. Komise bude podle von der Leyenové opatření států podrobně monitorovat.

"Demokracie nemůže fungovat bez svobodných a nezávislých médií. Respekt ke svobodě vyjádření a právní jistota jsou v těchto nejistých časech zásadní," uvedla politička, jejíž instituce dohlíží na dodržování základních hodnot stanovených v unijních smlouvách.

"The EU is founded on the values of freedom, democracy, the rule of law and respect for human rights. We must uphold and defend them, even in these challenging times."



Read the statement by President @vonderleyen on emergency measures in Member States: https://t.co/5L9qUMoRuJ pic.twitter.com/I2cMpXn49k