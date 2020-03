Počet nakažených koronavirem v Rakousku překonal 7000, jedním z ohniskem je Ischgl

Aktuálně je v Rakousku potvrzeno 7196 případů nákazy virem SARS-CoV-2. Ve čtvrtek ve stejnou dobu to bylo 6001 případů. Nejvíce postiženou je nadále spolková země Tyrolsko, která sousedí s Itálií a má téměř 1700 nakažených. Následují Horní a Dolní Rakousy (1183 a 1106 případů), tedy dvě spolkové země, které hraničí s Českem. Hlavní město Vídeň má necelou tisícovku nakažených, ukazuje statistika.

Nemoci COVID-19 v Rakousku dosud podlehlo 58 lidí. Ve čtvrteční dopolední statistice bylo mrtvých 42. Oficiálně se uzdravilo 225 lidí, podle ministra zdravotnictví Anschobera je ale toto číslo zřejmě mnohem vyšší, protože řada lidí se vyléčila doma.

Jen sedm stovek lidí s potvrzenou nákazou koronaviru je v současnosti v některé z rakouských nemocnic. Sto deset jich je na jednotkách intenzivní péče. Padesát tři procent nakažených jsou muži, zbytek ženy. Od počátku epidemie rakouští zdravotníci otestovali už téměř 40.000 lidí. Výhledově chce Rakousko provádět 15.000 testů denně.

Nejvíc nakažených na 100.000 obyvatel má tyrolský okres Landeck, ve kterém leží například i lyžařské středisko Ischgl.

Právě Ischgl je považován za jedno z ohnisek nákazy v Rakousku. Spolková země Tyrolsko, ve které lyžařské středisko leží, čelí v posledních dnech kritice, že nezasáhla proti šíření viru dostatečně rychle z obavy, že by to poškodilo místní cestovní ruch. V Ischglu se nakazila i řada turistů, kteří pak koronavirus přivezli do svých zemí.

Ministr zdravotnictví Anschober dnes řekl, že očekává vrchol epidemie v Rakousku mezi polovinou dubna a polovinou května. Žádná další opatření nyní podle něj rakouská vláda nechystá. Účinnost těch současných chce vyhodnotit kolem Velikonoc.

Podle ministra vnitra Karla Nehammera většina Rakušanů dodržuje pravidla, která vláda ve snaze zastavit šíření koronaviru stanovila. "Vydržte," vyzval Nehammer obyvatele. Za porušení nařízených pravidel hrozí v Rakousku jednotlivcům pokuta až 3000 eur (81.500 Kč), například hospodští, kteří otevřou své podniky, mohou dostat ale pokutu až 30.000 eur (815.000 Kč).