Polsko, kde platí téměř úplný zákaz interrupcí, bude registrovat těhotenství

Konkrétně varují před tím, že nově schraňované údaje by mohla využít policie nebo prokurátoři proti ženám v případě ukončení těhotenství, a to i u samovolného potratu. Obávají se také toho, že úřady budou moci sledovat ženy, které si objednají potratové pilulky nebo vycestují za interrupcí do zahraničí.

"Registr těhotenství v zemi s téměř úplným zákazem potratů je děsivý," prohlásila levicová poslankyně Agnieszka Dziemianowiczová-Bonková.

Kritiku podle AP vyvolal nedávný krok ministra zdravotnictví Adama Niedzielského, jenž podepsal nařízení, jímž se rozšiřuje množství dat, která mají být ukládána do centrální databáze o pacientech, včetně informací o alergiích, krevních skupinách a těhotenstvích.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Wojciech Andrusiewicz tvrdí, že k údajům budou mít přístup pouze zdravotníci a změny se provádějí na doporučení Evropské unie. Cílem je zlepšit lékařskou péči pro pacienty, a to i pokud vyhledají ošetření v některé z dalších členských zemí EU, uvedl. V případě těhotných žen to podle něj bude znamenat, že zdravotníci budou okamžitě vědět, které ženy by neměly podstupovat rentgenové vyšetření a dostat určité léky. "Nikdo nevytváří v Polsku registr těhotenství," řekl stanici TVN24.

Marta Lempartová - vůdkyně polského hnutí nazvaného Stávka žen - ovšem podle AP nevěří, že se informace k policii a prokuratuře nedostanou. Policie v Polsku už nyní vyslýchá ženy kvůli ukončení těhotenství, na což úřady upozorňují jejich nespokojení partneři, tvrdí Lempartová. "Pokud jste těhotná, znamená to, že policie za vámi může kdykoli přijít a státní zástupci se vás mohou přijít ptát na vaše těhotenství," uvedla.

Nová pravidla znamenají, že mnoho polských žen se nyní během těhotenství bude vyhýbat státnímu zdravotnickému systému a bohatší ženy raději vyhledají soukromé ošetření nebo vycestují do zahraničí, a to i za prenatální péčí, píše AP. Chudší ženy podle Lempartové budou v Polsku kvůli vyhýbání se prenatální péči čelit vyššímu riziku zdravotních problémů nebo dokonce úmrtí.

Převážně katolické Polsko zakazuje interrupce téměř ve všech případech - výjimku tvoří pouze ty, kdy je ohrožen život nebo zdraví ženy, nebo pokud žena otěhotněla při znásilnění či incestu, píše AP. Dříve byly v zemi povoleny interrupce také v případech nezvratného a nevyléčitelného poškození plodu. Tuto výjimku zrušil v roce 2020 ústavní soud, jemuž dominují soudci dosazení konzervativní vládní stranou Právo a spravedlnost (PiS). Polky, které chtějí ukončit své těhotenství, tak volí potratové pilulky nebo cestují do Německa či Česka, kde je tento zákrok povolen, poznamenala AP.