Rakousko zasáhlo zemětřesení o síle 4,5 stupně

Podle Rakouského institutu pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG) leželo epicentrum poblíž města Admont ve spolkové zemi Štýrsko, ohnisko spočívalo v hloubce osmi kilometrů. Otřesy půdy byly cítit i v přilehlých Horních Rakousech.

ZAMG vydal varování, že zemětřesení mohlo způsobit drobná poškození budov. Stanice ORF bez bližších podrobností uvedla, že jsou již hlášeny první škody. Podle agentury APA je s ohledem na sílu zemětřesení možné, že na domech popraskaly fasády či se odloupala omítka.

Štýrsko zasahují lehčí zemětřesení opakovaně, to poslední z 5. ledna mělo epicentrum u města Judenburg. Cítit bylo ve Štýrsku i silné zemětřesení, které koncem prosince zasáhlo Chorvatsko a připravilo tam o život sedm lidí. Podobně silné zemětřesení jako to dnešní se podle agentury APA přihodí v Rakousku v průměru jednou za čtyři až pět let.