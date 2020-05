Slovensko komplikuje otevření hranic. Od Čechů chce prokázání

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Obyvatelé Česka a Maďarska, kteří od středy využijí volnějších pravidel cestování na Slovensko, budou muset při opuštění země policejní hlídce na hranicích prokázat, že se v zemi pod Tatrami nezdrželi déle než 48 hodin. Vyplývá to z pravidel, která dnes vydal hlavní hygienik Slovenska. Zmíněné tři státy se dohodly, že jejich obyvatelé budou moci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění covid-19 či bez karantény, pokud se do své země vrátí do 48 hodin.