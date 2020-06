Slovensko plánuje justiční reformu, soudcům a úředníkům bude hrozit nový trest

Nově by slovenští soudci mohli čelit hrozbě trestního stíhání, pokud úmyslně a svévolně rozhodnou projednávané případy v rozporu se zákonem nebo s rozhodovací praxí soudů. "Považujeme to za tak vážné soudcovské pochybení, že by to mělo mít trestněprávní rovinu," řekla Kolíková. Zmíněnou úpravu připravilo slovenské ministerstvo podle německého modelu.

Na základě rakouského vzoru zase Bratislava podle předlohy zakáže veřejným činitelům, tedy i úředníkům, přijímat či žádat v souvislosti s jejich funkcemi výhody, včetně dárků, v hodnotě nad 100 eur (2670 korun).

"Na první pohled nevinné přijímání pozorností, dárků, pozvánek na kulturní a sportovní akce, ´sponzorování´ oslav a podobně jen proto, že osoba zastává pracovní pozici s důležitými pravomocemi, odporuje elementárním standardům etiky a morálky," uvedlo ministerstvo. V současnosti jsou v zemi trestné ty případy, ve kterých existuje prokazatelná souvislost mezi poskytnutím či převzetím úplatku a jednáním například úředníků v rozporu s předepsanými povinnostmi.

Slovenská policie letos v březnu v rámci největší justiční kauze v novodobých dějinách země obvinila 13 soudců a další osoby z korupce či maření spravedlnosti. Mezi obviněnými je také podnikatel Marian Kočner, který podle dřívějších informací komunikoval s představiteli slovenské justice a ovlivňoval rozhodování soudů. Kočner také čelí obžalobě z objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka, který o kontroverzních aktivitách tohoto podnikatele psal.

Od připravovaného zákona si Kolíková slibuje také jednodušší zajišťování majetku osob podezřelých například z trestných činů či daňových deliktů. Nová právní úprava by měla ulevit policii a prokuratuře, jež se zaměří na odhalování trestné činnosti a záležitosti ohledně zajištěného majetku bude mít na starosti zvláštní úřad.