V Itálii budou od pátku povinné covidové pasy na pracovišti, hrozí protesty

Způsob kontroly potvrzení o bezinfekčnosti či o očkování proti covidu-19 si stanoví každá organizace či firma sama, může být namátková či při vstupu na pracoviště a za nedodržení nové povinnosti hrozí pokuty zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Například italští poslanci budou od pátku smět do práce jen s covidovým certifikátem, rozhodlo ve středu vedení dolní komory parlamentu. Pokud poslanci a jejich asistenti certifikát nepředloží, nebude jim umožněn vstup do areálu sněmovny. Poslancům navíc hrozí vyloučení ze zasedání po dobu dvou až 15 dnů, čímž by přišli i o část platu.

Takzvaný zelený pas, jímž se v Itálii už musí lidé prokazovat například při vstupu do vnitřních prostorů restaurací či kin a musí už ho mít například učitelé, dostanou lidé, kteří mají alespoň dva týdny po první dávce očkování, nebo mají negativní test na covid nejvýše dva dny starý, nebo nemoc prodělali v předchozích šesti měsících. Povinnost covidpasů platí nejméně do konce roku, dokdy zatím trvá nouzový stav vyhlášený v souvislosti s pandemií. Nouzový stav ale může být opět prodloužen.

Oznámení povinnosti covidových pasů i pro pracoviště vyvolalo v Itálii rozsáhlé protesty. V sobotu tisíce lidí vyšly do ulic v Římě, Miláně a dalších větších městech. Největší pozornost ale vyvolal protest v hlavním městě, kde část demonstrantů napadla sídlo největší italské odborové centrály CGIL. Podle policie a tisku se jednalo mimo jiné o členy a příznivce neofašistických organizací. Po útoku vláda zvažuje jejich rozpuštění.

Další protesty jsou plánovány na sobotu v Miláně a už v pátek se podle agentury ANSA očekávají protesty či problémy v dopravě. Například zaměstnanci v přístavu Terstu, kde je proočkovanost méně než poloviční, hrozí v pátek stávkou, pokud vláda povinnost covidpasů neodloží. Podle nich se chystají protesty i v dalších italských přístavech.

Pokud zaměstnanci nebudou mít covidový pas, pošle je zaměstnavatel na neplacenou dovolenou a hrozí jim rovněž pokuta stejně jako zaměstnavatelům. Lidé, kteří vyrazí bez zeleného pasu do práce, mohou dostat pokutu 600 až 1500 eur (15.200 až 38.000 korun).

V Itálii podobně jako v dalších evropských zemích je dosud nutné se prokázat covidovým certifikátem při vstupu do vnitřních prostorů barů, restaurací či kin. Covidový certifikát je povinný také při nástupu na dálkové spoje. Musí se jím prokazovat učitelé a další pracovníci na školách. Očkování proti covidu-19 má v Itálii dokončené na 70 procent obyvatel, čímž se země řadí v EU ke skupině s vysokou proočkovaností.