Benátky se izolují od turistů. Za vstup do města nově lidé zaplatí

"Je naší povinností chránit tato velká historická centra světa," uvedl starosta Luigi Brugnaro na tiskové konferenci k zahájení této iniciativy.

Městské zastupitelstvo schválilo vstupní poplatek pro návštěvníky již loni, avšak nový systém zatím neomezí počet vstupů. Úřady již dlouhodobě uvažovaly o různých opatřeních ke kontrole milionů turistů přicházejících do Benátek.

Zkušební období, během kterého se bude poplatek vybírat, potrvá 30 dní a návštěvníci si budou muset předem rezervovat vstupenky online. Poplatek neplatí osoby dojíždějící do práce, studenti, děti do 14 let, návštěvníci, kteří v městě přespí, a účastníci sportovních událostí.

Zavedení denního poplatku se opakovaně odkládalo kvůli obavám z poklesu příjmů z turismu a z možného omezení svobody pohybu. Rozhodnutí bylo urychleno varováním UNESCO, že Benátky mohou být zařazeny na seznam ohroženého světového dědictví.

Benátky byly zařazeny na seznam Světového dědictví UNESCO v roce 1987 kvůli své výjimečné architektuře. UNESCO opakovaně varovala, že je nutné lépe řídit turismus ve městě.

"Benátky jsou prvním městem na světě, které představilo takový systém," uvedl starosta Luigi Brugnaro. Dodal, že by to mohlo být inspirací i pro další "křehká" města, která potřebují ochranu. Brugnaro označil vstupní poplatek pouze za první krok v sérii změn směřujících k lepšímu fungování města.