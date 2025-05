Britové mají Netanjahua dost. Předvolali si velvyslankyni, ruší jednání a ohlašují sankce

Britský ministr zahraničí Lammy si předvolal izraelskou velvyslankyni ve Spojeném království Tzipi Hotovely. „Jedenáctitýdenní blokáda pomoci Gaze byla krutá a neomluvitelná,“ vzkázal jí. Válka v Gaze podle Lammyho poškozuje vztahy Londýna s Tel Avivem. „Vláda uvalí sankce na tři osoby a čtyři subjekty zapojené do osadnického hnutí. Blokování pomoci, rozšiřování války, ignorování obav přátel a partnerů je neomluvitelné a musí to přestat,“ upřesnil.

Šéf britské diplomacie prohlásil, že izraelské „vedení války v Gaze poškozuje naše vztahy s vaší vládou“. „Navzdory našim snahám pokračují závažné kroky a rétorika izraelské vlády. Izolují Izrael od jeho přátel a partnerů po celém světě, podkopávají zájmy izraelského lidu a poškozují image Státu Izrael v očích světa,“ upozornil podle britské stanice BBC.

Spojené království podle Lammyho rovněž pozastavilo jednání s izraelskou vládou o nové dohodě o volném obchodu. „Pozastavili jsme jednání s izraelskou vládou o nové dohodě o volném obchodu. Budeme přezkoumávat spolupráci s nimi v rámci bilaterálního plánu do roku 2030. K tomuto kroku nás donutily kroky vlády Netanjahua,“ vysvětlil.

Děje se tak poté, co Izrael povolil vstup zhruba stovky nákladních vozů s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Podle lékařských týmů a humanitárních organizací je však tento objem zcela nedostatečný. Upozorňují, že k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva bude nutné do oblasti dopravit ještě několik stovek vozidel.

Britský lékař Graeme Groom, který působí v jedné z nemocnic v Gaze, zdůraznil, že je potřeba ještě několik stovek nákladních vozů s humanitární pomocí. „Pět nákladních vozů s humanitární pomocí nestačí. Je potřeba několik set nákladních vozů,“ vyčíslil Groom.