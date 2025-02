Bude lhát, pak vás zradí. Navalná varovala před vyjednáváním s Putinem

Viceprezident Spojených států JD Vance vyvolal na Mnichovské bezpečnostní konferenci vlnu kritiky poté, co přirovnal současné evropské lídry k autokratům z období studené války a zpochybnil stav svobody slova na kontinentu. Jeho slova pobouřila řadu evropských představitelů, kteří mu podle The Guardian vzkázali, že jeho zásah do vnitřních záležitostí evropských států je „nepřijatelný“.