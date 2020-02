Ve Francii začalo projednávání kontroverzní důchodové reformy

Jejím jádrem je přechod na univerzální "bodový" systém, který by skoncoval s desítkami speciálních penzijních režimů vztahujících se na vybraná povolání. Vláda považuje stávající pravidla za nespravedlivá a příliš složitá, zároveň se podle ní nelze vyhnout tomu, že Francouzi budou muset pracovat déle než do 62 let, což je aktuální zákonná hranice pro odchod na odpočinek.

Opozice naopak předkládanou reformu vidí jako nespravedlivou a slibuje "velmi ofenzivní" strategii při začínající parlamentní bitvě. Podle agentury AFP už bylo předloženo 41.000 pozměňovacích návrhů, tedy skoro dvojnásobek oproti projednávání v poslaneckém výboru.

Macronova REM ovšem má v parlamentu dostatek hlasů na to, aby svůj plán prosadila beze změn, pouze zřejmě bude muset být trpělivá. Aktuálně je pro první čtení návrhu zákona vyhrazeno 84 hodin čistého času během následujících dvou týdnů, přičemž vládní většina nevylučuje i třetí týden rozprav. Vláda podle francouzských médií doufá, že definitivní zelenou od parlamentu dostane důchodová reforma "do léta".

Zatímco Macron dál prosazuje další z velkých projektů svého funkčního období, pokračují také protesty. Odbory na dnešek opět vyzvaly ke stávce pracovníky hromadné dopravy, iniciativa ale podle všeho nemá velký ohlas. V Paříži museli cestující počítat s komplikacemi u tří ze 16 linek metra, napsala AFP.

Web franceinfo zase informoval o odpoledním pochodu odpůrců reformy od budovy státní opery směrem k sídlu dolní komory parlamentu. Vyjádřit nesouhlas s kroky vlády podle něj přišlo několik stovek lidí.