Zablokování parlamentu? V Británii se strhla soudní bitva o kontroverzní opatření

Královna Alžběta II. minulý týden na základě doporučení vlády nařídila, aby britský parlament nezasedal od příštího týdne až do 14. října, přičemž 31. říjen je platným termínem odchodu Británie z Evropské unie. Krok vyvolal na britské politické scéně pobouření, podle kritiků se k němu premiér Boris Johnson uchýlil ve snaze uskutečnit proti vůli zákonodárců brexit bez dohody.

Nástroj, který vláda použila, tedy ukončení jedné parlamentní schůze a následné zahájení schůze nové, je běžnou součástí britského politického systému. Aktuální případ ovšem vyvolal vášně kvůli načasování těsně před datem brexitu a také s ohledem na mimořádnou délku nařízené přestávky.

Podle soudu v Edinburghu vláda nijak nepřekročila zákony. Její počínání podle Dohertyho musí posoudit politici a voliči, nikoli soudy. Soudce připustil, že rozhodnutí zastavit práci parlamentu může za jistých okolností posuzovat i justice, prezentované argumenty jej ale nepřesvědčily, že takový postup je v tomto případě na místě.

"Tohle je politické území a rozhodování, které nemůže být poměřováno právními standardy, ale jedině politickým úsudkem," citoval jej zpravodajský server BBC.

Nespokojení opoziční zákonodárci se proti jeho verdiktu hodlají odvolat, oznámila na twitteru poslankyně Skotské národní strany (SNP) Joanna Cherryová, která stojí v popředí této iniciativy.

We hope tomorrow’s appeal will afford the opportunity to further pursue the real reasons for the #prorogation & to get the redacted documents lodged by U.K. Govt into public domain and unredacted. #Cherrycase #Brexit #StopTheCoup