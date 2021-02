Británie chce očkovaným proti koronaviru vydávat očkovací pas

Takzvané vakcinační cestovní pasy už svým občanům začal vydávat například Island. Certifikáty mají lidem umožnit volné cestování v případě, že je budou jiné země uznávat. Také státy EU začaly uvažovat o zavedení společných očkovacích certifikátů pro cestování v rámci schengenského prostoru, ale dosud převládl názor, že nejprve je třeba pokročit v očkování a také zajistit, aby nebyli diskriminováni neočkovaní lidé.

"Pokud budou mezinárodně jiné země vyžadovat potvrzení o očkování, pak je myslím správné, abychom to usnadnili," řekl Zahawi v rozhovoru s veřejnoprávní BBC.

"Neuvažujeme o používání vakcinačních pasů pro použití v tuzemsku, to neplánujeme. Jak popsal premiér, budeme mít národní očkovací program kombinovaný s rychlým testováním, což je myslím správná cesta vpřed," řekl Zahawi.

Vládní představitel rovněž řekl, že země očekává v příštím měsíci zvýšení dodávek vakcín a věří tomu, že se podaří splnit cíl podat první dávku vakcíny 32 milionům lidí v prioritních skupinách do konce dubna. "Očekávám mnohem větší objem v březnu a dubnu, dorazí desítky milionů dávek," řekl Zahawi.

Británie začala očkovat už počátkem prosince, tedy o několik týdnů dříve než státy Evropské unie. O víkendu britská vláda oznámila, že alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostalo 15 milionů lidí. Do května chce mít britská vláda naočkované všechny lidi nad 50 let, kteří o to projeví zájem. Příští týden by měl premiér Boris Johnson oznámit plán opatrného uvolňování přísných protiepidemických opatření.