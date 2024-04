Princezna Kate se věnuje rodině. Vyfotila nový snímek nejmladšího Louise

Na twitterovém profilu prince a princezny z Walesu se předevčírem objevilo přání doprovázené snímkem oslavence, který vyfotila právě Kate. "Všechno nejlepší k šestým narozeninám, princi Louisi! Děkujeme za všechna milá přání," uvedl pár na sociální síti X.

Louis se narodil jako třetí dítě prince Williama a jeho ženy. Znamená to, že v pořadí následnictví na britský trůn je aktuálně čtvrtý. Před ním jsou jeho tatínek a také starší sourozenci princ George a princezna Charlotte.

Rodinnou atmosféru momentálně ovlivňuje diagnóza, kterou si vyslechla princezna Kate. V březnu sdělila veřejnosti, že u ní lékaři odhalili rakovinu. Ve zveřejněném videu uvedla, že plánovaná lednová operace břicha byla úspěšná. Podle jejích slov se původně předpokládalo, že nejde o onkologický problém. Poslední testy ho však potvrdily.

"Byl to, samozřejmě, obrovský šok a spolu s Williamem jsme dělali všechno pro to, abychom to zpracovali a zařídili se s ohledem na naši rodinu," uvedla trojnásobná matka. Lékaři jí doporučili, aby se podrobila chemoterapii. "Trvalo mi, než jsem se zotavila z této těžké operace a mohla začít léčbu," vysvětlila.

Kensingtonský palác nezveřejnil, s jakým typem rakoviny se princezna potýká. Monarchie přitom zdůraznila, že i ona má v otázkách svého zdraví právo na soukromí.