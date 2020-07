Británie očekává druhou vlnu pandemie. Mohla by přijít v zimě, soudí Johnson

Dodatečné peníze na posílení zdravotnického systému (NHS) mají podle Johnsona umožnit rozšíření kapacit v soukromých nemocnicích a také zachovat mnoho dočasných nemocnic, které byly spěšně vybudovány po celé zemi na jaře, kdy epidemie v Británii akcelerovala.

Today PM @BorisJohnson has announced an additional £3bn to support the NHS in England this winter.



Scotland, Wales and Northern Ireland will also receive additional funds. pic.twitter.com/V0YgcAwNhu — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 17, 2020

V provizorních nemocnicích se sice nakonec léčilo jen málo pacientů, ale vláda chce tuto záložní kapacitu zachovat pro případ, že nová vlna nemoci covid-19 se setká se zimní chřipkovou sezonou.

Johnson podle agentury AP kráčí po tenkém ledě, když ujišťuje Brity, že země je připravena na novou vlnu epidemie, a zároveň je pobízí, aby se vrátili do obchodů, restaurací a do práce.

Britské obchody a restaurace se otvírají, ale lidem je stále doporučováno, aby pokud možno pracovali z domova a používali veřejnou dopravu, jen pokud je to nutné. Johnson dnes naznačil, že i tato doporučení se brzy změní. Jeho hlavní vědecký poradce Patrick Vallance však ve čtvrtek řekl, že neexistuje "absolutně žádný důvod" něco měnit na doporučení pracovat z domova.

Johnson oznámil, že opatření by se měla dále rozvolňovat od 1. srpna, kdy by mělo být umožněno konání akcí v uzavřených prostorech. Fotbaloví fanoušci by se pak podle něj mohli vrátit na stadiony od října.

V Británii počet obětí koronavirové nákazy přesáhl 45.000, což je nejvíc v Evropě a třetí nejvyšší počet na světě za Spojenými státy a Brazílií. Zpráva Vallanceova týmu z tohoto týdne uvádí, že při nejhorším, avšak reálném scénáři, by mohl počet úmrtí pacientů s covidem-19 dosáhnout 120.000, pokud se vir opět začne rychle šířit v době chřipkové sezony.

Johnson dnes upozornil, že problémy, které aktuálně mají s covidem-19 jiné země, ukazují, co se může pokazit, když veřejnost nedodržuje pravidla. Zároveň vyjádřil naději, že do Vánoc se Británie může vrátit do značné míry k normálu. "Není to jen velmi důležitý čas pro rodiny, ale také velmi důležitá část roku pro britskou ekonomiku a mnoho milionů lidí pracujících v sektorech se skromnými příjmy," řekl Johnson. "Je velmi důležité, abychom doufali v to nejlepší, ale připravovali se na nejhorší," citoval premiéra web BBC.

Premiér vyzdvihl mimo jiné pokrok, který britská vláda učinila v počtu prováděných testů na covid-19. Ten se podle něj zvýšil "stokrát na více než 200.000 testů denně. "Kdokoli kdekoli v Británii má příznaky, muže být bez odkladu otestován," řekl Johnson. S blížící se zimou však má být testů ještě více. "Budeme dále zvyšovat testovací kapacitu na 500.000 denně do konce října," slíbil britský premiér.