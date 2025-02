Mohla válka na Ukrajině skončit po pár měsících? Svět obrací zrak k Johnsonovi, Zelenskyj ho brání

„Bylo několik přístupů s ultimáty a nikdy jsem jim nedal svůj souhlas,“ řekl Zelenskyj o ruských požadavcích na ukončení invaze. Na přímou otázku, zda měl Johnson nějaký vliv, prezident odpověděl: „To nesedí logicky. Co nás měl přesvědčovat?“

Tato tvrzení o Johnsonově návštěvě a údajné zmeškané šanci na mír mohou působit jako historický detail, ale nabírají nový význam v kontextu pokusů bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa o uzavření dohody, která by ukončila válku. Trump se chystá setkat se Zelenským, což vzbuzuje obavy v západních metropolích, že by mohl vyvíjet tlak na Ukrajinu, aby souhlasila s dohodou, která by byla pro Rusko výhodná.

Kreml využívá příběh o Johnsonově návštěvě k tomu, aby naznačil, že Ukrajina odmítla mírovou dohodu na západní pokyn. Sám Johnson dříve nazval tato tvrzení „ruskou propagandou“.

Bývalý britský premiér přicestoval do Kyjeva v dubnu 2022, šest týdnů po začátku plnohodnotné ruské invaze. Společně s Zelenským se procházel ulicemi Kyjeva a veřejně potvrdil britskou podporu Ukrajině.

Teorie, že Johnson použil svou návštěvu k tomu, aby zajistil, že Ukrajina nepodepíše mírovou dohodu s Ruskem, poprvé vyšla najevo v článku respektovaného ukrajinského média Ukrainska Pravda v květnu 2022. Podle tohoto článku se ukrajinští a ruští vyjednavači dohodli na širokém rámcovém dohodě během setkání v Istanbulu na konci března.

O týden později, jak se uvádí, Johnson přicestoval s poselstvím, že „Putin je válečný zločinec, musí být pod tlakem, ne vyjednávat“, podle jednoho ze zdrojů uvedených v článku.

V listopadu 2023 David Arakhamia, člen Zelenského vyjednávacího týmu v Istanbulu, uvedl, že Johnson přišel do Kyjeva a sdělil, že Ukrajina s Ruskem nic podepsat nebude a měla by se soustředit na boj. Tato slova vzápětí využili ruští představitelé, kteří je interpretovali jako důkaz, že Západ tlačil Ukrajinu k pokračování války.

„Je smutné, že následovali příkazy pana Johnsona. Jak řekl pan Arakhamia: ‚Mohli jsme tuto vojenskou činnost ukončit před rokem a půl, ale Britové nás od toho odradili, tak jsme to odmítli. A kde je teď pan Johnson? A válka pokračuje,‘“ uvedl Putin.

Zelenskyj v rozhovoru pro Guardian uvedl, že tlak na uzavření dohody už ve skutečnosti opadl ještě před tím, než Johnson přicestoval v dubnu. Ruské síly již byly vyhnány z předměstí Kyjeva.

„Zpočátku byli lidé, kteří mě chtěli zabít, padaly výstřely … a paralelně s tím byly ultimáta a telefonáty od různých lidí,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinští a ruští vyjednavači se setkali několikrát v Bělorusku a Turecku, ale podmínky požadované Ruskem byly vždy ponižující. „Řekl jsem: ‚Tohle nemůže být. Porušuje to práva našich občanů, ústavu. Byla by to naprostá zrada. Nepodvolíme se Putinovým ultimátům,‘“ tvrdil Zelenskyj.

Simon Shuster, novinář, který napsal biografii Zelenského, uvedl, že prezident Ukrajiny v závěru března 2022 skutečně zvažoval možnost jednat s Putinem a dosáhnout dohody na základě návrhu, který byl vypracován v Istanbulu.

Nicméně klíčové otázky týkající se statusu území zůstaly nevyřešeny a během vyjednávání vyplavily hrůzné zprávy o zvěrstvech v Buči a dalších městech, když ruské síly ustupovaly z Kyjeva, což značně ztížilo přijetí jakékoli dohody.

Možná ještě větší problém představovalo to, že ačkoli někteří západní politici vyzývali Ukrajinu k uzavření dohody, nikdo nebyl ochoten poskytnout záruky bezpečnosti, které by ji podpořily.

„Ukrajina byla ponechána na milost ruskému slovu. Po Buči to vypadalo jako špatný nápad. Navíc Ukrajina právě dosáhla velkého vojenského vítězství a Zelenskyj chtěl udržet tuto momentum na bojišti. Boris ho v tom podporoval. Ale byl to jen jeden z relativně malých faktorů,“ uvedl Shuster.

Zelenskyj dodal, že návštěva Johnsona už v té době nedávala smysl v kontextu tvrzení, že na Ukrajinu vyvíjel tlak, aby pokračovala v boji.

„Můžete si představit, že by to bylo logické, kdybychom byli v opravdu těžké situaci a byli bychom ochotni souhlasit s čímkoli. Oni nás vydírají, Johnson přijde a říká: ‚Jsme s vámi, držte se toho, nedávejte se do rukou Rusům.‘ Můžete si představit, že to nějak takto šlo,“ řekl Zelenskyj.

„Ale když Johnson přišel, už jsme je vyhnali z Kyjeva. Když Johnson přišel, my jsme už procházeli Kyjevem. Už jsme je vyhnali z oblasti. Takže není logické, že by mě mohl tlačit. Tlačit na co?“