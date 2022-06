Gazprom by mohl v případě zavedení cenového stropu změnit smlouvy

— Autor: ČTK

Pokud by Západ zavedl cenový strop na ruský plyn, mohla by ruská státní plynárenská společnost Gazprom usilovat o změnu současných smluv. Podle agentury TASS to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Skupina vyspělých ekonomik G7 na summitu v Německu možnost zavedení cenového stropu podle informací agentury Bloomberg projednávala a lídři zemí skupiny se chystají pověřit jednotlivé ministry, aby takový krok zvážili.