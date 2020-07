Koronavirus: V Rusku je téměř 800 tisíc nakažených, rekordní počet úmrtí hlásí JAR

Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 795.038 lidí. Z nich 12.892 nákaze podlehlo, což představuje 1,62 procenta ze všech nakažených. Uvedla to dnes agentura TASS s odvoláním na operativní štáb.

Rusko je podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně, čtvrtou nejvíce zasaženou zemí světa z hlediska absolutního počtu případů, a to po Spojených státech, Brazílii a Indii. V absolutním počtu úmrtí je na 11. příčce. Pokud se ale vezme v úvahu počet mrtvých se zřetelem k počtu obyvatel, pak je Rusko podle JHU nyní až na 39. místě.

Ruské oficiální údaje budí zejména v západních médiích pochybnosti. Někteří demografové předpokládají, že přesnější obrázek vznikne až porovnáním letošních údajů o úmrtnosti s předchozími lety.

Jihoafrická republika ve středu zaznamenala rekordních 572 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Je to nejvyšší denní nárůst obětí od chvíle, kdy se nákaza v zemi objevila, napsala agentura AP. Celkově počet mrtvých dosáhl 5940.

Jihoafrická republika je jednou z pěti zemí na světě, ve kterých nyní přibývá nejvíce nakažených. Celkově počet infikovaných v africkém státě s asi 60 miliony obyvatel dosáhl již téměř 400.000. Jde o více než polovinu všech případů na africkém kontinentu.

Obavy v souvislosti s vývojem v Jihoafrické republice i dalších afrických zemích vyjádřila již před pár dny Světová zdravotnická organizace (WHO). Dosavadní vývoj v Jihoafrické republice by podle krizového experta WHO Michaela Ryana "bohužel mohl sloužit jako předzvěst" a "varování před tím, co čeká zbytek Afriky". "Jihoafrická republika prochází velmi, velmi vážnou situací. Myslím, že je to opravdu předznamenáním toho, čemu by mohl kontinent čelit, pokud nebudou zavedena další nutná opatření a nebude poskytnuta další podpora," uvedl.