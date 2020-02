Lékaři si nevšimli, že je žena nemocná. Na poslední chvíli museli drasticky zasáhnout

Matce dvou dětí začaly problémy loni. Do té doby byla zdravá a aktivní, poté jí ale postihl kašel a následná série plicních infekcí.

Lékař připisoval její stav nově nabytému astmatu, a na ten jí také léčil. To ale nezabíralo a zdravotní stav pacientky se neustále zhoršoval. Až jednou doma zkolabovala a po převozu do nemocnice upadla na jedenáct dní do kómatu.

V tu chvíli lékaři zjistili, že původem jejích obtíží není astma. Trpěla neléčenou tuberkulózou. A to tak silnou, že jí začala odumírat tkáň.

Ženě zčernala chodidla, ruce i obličej. Její barva se změnila na modrou a poté černou. Přežívala jen díky napojení na nemocniční přístroje. Selhávaly jí orgány, a ty dýchaly a čistily krev za ní.

Nakonec jí lékaři život zachránili, ale za strašnou cenu. Opožděná léčba si vyžádala daň v podobě amputace. Lydie přišla o tři končetiny.