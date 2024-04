Dnes je den beze spěchu. Lidem připomíná, že si tak mohou i zachránit život

Žijeme v hektické době, v éře neustálého závodu s hodinami, minutami a vteřinami. Snažíme se stihnout i to, co se stihnout nedá. Spěcháme, protože nemáme čas. Je to právě spěch, který je podle průzkumu České asociace pojišťoven hlavním důvodem, proč řidiči překračují povolenou rychlost. Devět z deseti řidičů přiznává, že porušuje rychlostní předpisy a 43 % řidičů spěchá, protože dohání zpoždění. Za posledních deset let způsobili řidiči v nepřiměřené rychlosti celkem 134 891 dopravních nehod. Z nich téměř polovina, tedy 51 488, skončila s následky.

Národní den bez spěchu navazuje na úspěšný projekt 13 MINUT. Cílem je podnítit veřejnost k zamyšlení se nad nebezpečími, která přináší nepřiměřená rychlost a spěch za volantem. Jde o výzvu všem řidičům, aby zpomalili a přemýšleli o tom, zda skutečně potřebují kvůli spěchu riskovat své zdraví i zdraví ostatních.

Na to všechno poukazuje nejen manifest Národního dne bez spěchu, ale i video se známými osobnostmi, sportovci a záchranáři, které u této příležitosti vzniklo. Můžete v něm vidět například režiséra Víta Klusáka, herce Petra Uhlíka a Jana Hájka, herečky Ester Geislerovou a Kláru Issovou nebo lékaře Marka Dvořáka.

„V tento konkrétní den dáváme lidem trochu víc času, aby zpomalili a uvědomili si, že ne všechno je naléhavá situace a že je často lepší být někde o pár minut později než tam nedojet vůbec,“ vysvětluje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která stála za zrodem iniciativy. Ta Česko zpomalila už v loňském roce. „Zájem veřejnosti nás přesvědčil o tom, že má smysl v této aktivitě pokračovat, a proto jsme v letošním roce oslovili i další partnery z řad firem, které tuto myšlenku mohou dále šířit mezi své zaměstnance a zákazníky.“

Stejně jako v loňském roce i letos se hlavním partnerem celé události stala Fotbalová asociace České republiky, která odloží svou hlavní událost během národního fotbalového poháru. V přímém přenosu na ČT Sport bude pozdržen konkrétně výkop semifinále MOL Cupu mezi Opavou a Spartou.

„Díky symbolickému pozdrženému výkopu semifinále MOL Cupu si nejen fanoušci, ale i my, kdo se ve fotbale pohybujeme, můžeme uvědomit, že sami leckdy kvůli spěchu zbytečně riskujeme. Budu rád, když tato iniciativa přispěje ke změně varujících statistik nehod a následků. Proto fotbalová asociace podruhé za sebou neváhala a k projektu se přirozeně hlásí," uvádí k účasti předseda FAČR Petr Fousek.

Mediální podporu projektu přislíbila kromě České televize také Evropa 2, Frekvence 1 nebo Bonton, kteří posunou vysílací čas vybraných pořadů. Zapojí se i kulturní instituce jako divadlo Cirk La Putyka, Aerofilms, JATKA 78 nebo Národní divadlo, které 3. dubna zpozdí své baletní představení s názvem bpm. Hra se zabývá tempem a tlukotem lidského srdce.

Zúčastní se také vysoké školy VŠKK, část VŠE a FSE UJEP. Na zbytečný spěch upozorní v rámci své komunikace také některé firmy, jako např. BMW, MOL, DPD, Rekola, Vodafone, Rohlik.cz nebo Intersnack. Například MOL bude mít v rámci spolupráce na programu speciální akci MOL MOVE, motivující řidiče k bezpečnému zastavení a odpočinku na čerpacích stanicích, aby se vyhnuli nebezpečnému řízení. Připojí se i pojišťovny NN Životní pojišťovna, Allianz a Generali Česká pojišťovna. Projekt podpoří také složky integrovaného záchranného systému včetně Policie ČR.

Iniciativu také symbolicky podpoří pražský orloj na Staroměstském náměstí v Praze. Jedny z nejslavnějších hodin světa se připojí ve středu 3. 4. v 10.00 hodin. Každou celou hodinu se na orloji odehrává procesí apoštolů, tedy postav dvanácti apoštolů objevujících se v okénku. Tento

mechanizmus bude symbolicky pozastaven a smrtka odbije 138krát za každý život ztracený loni při rychlé jízdě.