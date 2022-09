Pohřeb královny bude pro londýnskou policii největší bezpečnostní operací

Londýnská policie nasadí do ulic britské metropole dosud největší počet strážníků a pro hlavy států a vlád spustí svou zatím největší ochrannou operaci. Bezpečnost musí zajistit mimo jiné americkému prezidentu Joeovi Bidenovi, francouzskému prezidentu Emmanuelovi Macronovi nebo japonskému císaři Naruhitovi.

Pohřeb panovnice podle policie co do bezpečnostního rozsahu překoná jiné významné události, které Londýn zažil v předchozích desetiletích. A to včetně letních olympijských her z roku 2012, letošních platinových oslav Alžbětiny vlády nebo královniny korunovace v roce 1953 a pohřbu princezny Diany z roku 1997.

"Škála policistů, policejního personálu a všech podpůrných osob je skutečně obrovská," řekl podle agentury Reuters Cundy. Bezpečnostní složky se podle něj připravují na nejrůznější incidenty a hrozby od teroristických útoků přes protesty po tlačenice v davech. Do akce v Londýně v pondělí nasadí policisty z celé Británie a přidají se i příslušníci ochranky ze soukromých společností, vojáci a civilisté.

Na bezpečnosti pohřbu se budou podílet po boku protiteroristických policejních jednotek i agenti britské tajné služby MI5 a zpravodajské služby GHCQ. Podle webu BBC se "nejsložitější" a "bezprecedentní" bezpečnostní operace v historii Londýna už dala do pohybu. Davy lidí čekají na možnost poklonit se rakvi se zemřelou královnou, fronta se táhne centrem Londýna v délce několika kilometrů.

Policie požádala veřejnost, aby byla jejíma "očima a ušima", dávala pozor na sebe i na ostatní, zůstala ostražitá a nahlásila cokoliv podezřelého.

Státní pohřeb Alžběty II. se v londýnském Westminsterském opatství uskuteční v pondělí 19. září od 11:00 (12:00 SELČ). Samotnému obřadu předchází podle přesného harmonogramu řada formalit včetně přesunu rakve s královnou, po ceremonii budou následovat dvě minuty ticha, smuteční průvod a uložení rakve do hrobky na hradě Windsor.

Alžběta II., která stála v čele britské monarchie 70 let, zemřela na zámku Balmoral ve Skotsku ve věku 96 let. Po její smrti se do čela monarchie postavil její nejstarší syn princ Charles, který se stal králem Karlem III.