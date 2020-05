Rusko má už více než čtvrt milionu nakažených

Již v úterý se Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, která hlásí 4712 nových případů, celkem pak 130.716 nakažených. Moskevský starosta Sergej Sobjanin nicméně minulý týden upozornil, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší. V hlavním městě s téměř 13 miliony obyvatel podle něj může být nakažených pravděpodobně až 300.000.

V celé zemi podle štábu během uplynulých 24 hodin zemřelo 93 lidí s koronavirem, z toho 58 v Moskvě. Celkem v Rusku od začátku pandemie zemřelo 2305 lidí. Uzdravilo se 53.530 pacientů, poznamenala agentura Interfax.

Mnohem nižší úmrtnost na nákazu v Rusku než v okolním světě zaráží média. Úřady hovoří o rychlém rozpoznání nákazy a včasném přijetí opatření proti jejímu šíření. Podle kritiků ale úřady do statistik zahrnují jen úmrtí, u kterých byl covid-19 hlavní příčinou smrti.

Ruské ministerstvo zahraničí nyní podle Interfaxu požaduje od deníků Financial Times a The New York Times, aby zveřejnily dementi svých "neopodstatněných spekulací" a "dalších senzačních protiruských falešných zpráv" o tom, že skutečná úmrtnost na covid-19 v Moskvě a Petrohradu může být o 70 procent vyšší než oficiální statistiky. Ruští poslanci požadují zbavit zpravodaje obou deníků akreditace. The New York Times nicméně Interfaxu sdělil, že nepochybuje o přesnosti faktů a údajů, které zveřejnil.