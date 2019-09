Rusko pátrá po americkém špionovi. O pomoc žádá Interpol

Mluvčí Marija Zacharovová prohlášení učinila na základě mediálních zpráv, podle nichž byl agent CIA působící v Kremlu v roce 2017 vyzvednut z dovolené v Černé Hoře a převezen do USA.

List The New York Times napsal, že ruský špion byl pro USA zvlášť cenný v době, kdy se Rusko začalo vměšovat do amerických prezidentských voleb. Jeho informace byly klíčové pro zjištění, zda vměšování nařídil a organizoval sám Putin.

Podle ruského listu Kommersant byl špionem pracovník prezidentské kanceláře Oleg Smolenkov, spolupracovník prezidentova poradce pro zahraniční politiku Jurije Ušakova. Deník nadto zjistil, že Rus žije ve městě Stafford nedaleko Washingtonu i se svou ženou Antoninou, která rovněž pracovala v aparátu ruské vlády. Dům, v němž Smolenkov žije pod vlastním jménem, podle televize NBC střeží policejní agenti.

Zacharovová řekla, že Rusko po zmizení Smolenkova zahájilo trestní řízení a že se mediální informace o pobytu bývalého vysoce postaveného zaměstnance v Kremlu ve Spojených státech "musejí potvrdit příslušnými kanály".