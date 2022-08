Rusko předpovídá, že se vývozní cena jeho plynu letos zdvojnásobí

— Autor: ČTK

Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17.614 Kč) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Vyplývá to z odhadu ruského ministerstva hospodářství, do kterého nahlédla agentura Reuters.