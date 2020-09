Tisíce lidí v Chabarovsku opět protestovaly proti Kremlu

Lidé v Chabarovsku, který leží asi 6100 kilometrů východně od Moskvy, demonstrují každou sobotu už od 9. července, kdy byl kvůli podezření z účasti na vraždách zadržen oblíbený gubernátor Sergej Furgal.

After a march through the city the protest core gathers outside the Khabarovsk administration building to chant anti-Putin slogans & demand their governor is released. It’s been like this for 57 days, though turnout is gradually falling as people get fed up with official apathy. pic.twitter.com/YsKjwpgNt0