Ukrajina chce po Íránu černé skříňky z boeingu, schyluje se k dalším protestům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Írán by měl předat Kyjevu skříňky se záznamy o letu ukrajinského civilního letadla, které Íránci sestřelili minulou středu krátce po startu z teheránského letiště. Oznámil to dnes úřad ukrajinského prokurátora. Íránský prezident Hasan Rúhání řekl, že by se armáda měla omluvit. Teherán nejprve sestřel popíral, odpovědnost připustil až po několika dnech.