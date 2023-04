V Íránu poslali za mříže vojáky kvůli sestřelení ukrajinského letadla. Zemřelo 176 lidí

Česká republika má v posledních letech obrovský problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil na trhu a to se dotýká i MHD včetně železnic. A nejen s tím se pojí mnoho problémů. Polský server Onet nyní přináší zprávu, že by Poláci měli Čechům závidět naši MHD včetně železnice. Proč si to polský cestovatel v rozhovoru pro server myslí?