Ukrajinci slibují udělat vše pro záchranu odsouzených vojáků, cizích občanů

— Autor: ČTK

Ukrajina dělá vše, co je v jejích silách, aby zachránila tři cizí státní příslušníky, kteří byli proruskými separatisty ve východoukrajinském Donbasu odsouzeni k trestu smrti za to, že bojovali za Ukrajinu. Uvedl to dnes ukrajinský zákonodárce z parlamentního výboru pro bezpečnost a obranu.