Útoky nožem v Birminghamu: Policie zatkla podezřelého, vyšetřování pokračuje

Vyšetřovatelé se podle agentury Reuters nedomnívají, že by útoky souvisely s činností gangů, nebo že by měly teroristický či rasový motiv.

"Zatkli jsme muže podezřelého z vraždy a ze sedmi pokusů o vraždu za sérii útoků nožem v Birminghamu," uvedl představitel policie v hrabství West Midlands. "Toto je zcela zřejmě zásadní vývoj, ale naše vyšetřování pokračuje," dodal s tím, že policie stále hledá svědky nedělních událostí.

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



