V Moskvě byli zadrženi členové opozičního hnutí Otevřené Rusko

Protest by se měl konat 15. července pod záštitou kampaně "Ne!", kterou iniciovalo hnutí Otevřené Rusko. Tuto organizaci založil opozičník Michail Chodorkovskij.

Úřady dnes prováděly domovní prohlídky u dalších koordinátorů Otevřeného Ruska, představitelky kampaně "Ne!" a šéfredaktora informačního serveru MBCH Media, založeného v roce 2017, když ruský cenzurní úřad zablokoval stránku Otevřeného Ruska.

Pivovarov dnes před svým zadržením umístil na twitter odkaz s pozvánkou na plánovanou demonstraci.

Сейчас идут 5 обысков, о которых мы знаем. Всё это ещё один повод продолжать нашу кампанию. Вот ссылки на митинг 15 июля, давайте максимально раскидаем их:



Москва, Пушкинская площадь: https://t.co/s5mE3sq16R



Санкт-Петербург, площадка определяется:https://t.co/xfJcdunGgM — Andrey Pivovarov (@brewerov) July 9, 2020

V podrobnostech akce je uvedeno, že podle nezávislých analýz jsou Rusové ve skutečnosti proti ústavním změnám, které nedávno byly schváleny v referendu, a rovněž se v nich uvádí, že během voleb se falšovaly výsledky.

Jak ale připomíná agentura Reuters, masová shromáždění jsou v Moskvě kvůli šíření koronaviru zakázaná, protesty s účastí více než jednoho člověka navíc v Rusku i mimo pandemii vyžadují souhlas úřadů.

Změny v ústavě, které umožní mimo jiné prezidentovi Vladimiru Putinovi ještě dvojí znovuzvolení do nejvyššího úřadu, podpořilo podle oficiálních výsledků hlasování 77,9 procenta ruských voličů. Referendum začalo 25. června a skončilo ve středu 1. července. Díky změnám v základním zákoně se Putin bude moci ucházet o prezidentský úřad i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. Mohl by tak setrvat u moci až do května 2036.