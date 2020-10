V Rusku opět přibylo přes 15 tisíc nakažených, ohniskem covidu je Moskva

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Rusku za uplynulých 24 hodin přibylo 15.099 nakažených a 185 lidí infikovaných nemocí covid-19 zemřelo. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel nakazilo už 1,399.334 lidí. Uvedla to agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb. Země zůstává co do počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější na světě.