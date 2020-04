WHO doporučuje otevření hranic jen po splnění přísných kritérií

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch minulý týden uvedl, že by čeští turisté mohli v letní sezóně do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem.

Česko podle něj nyní vede jednání s Chorvatskem a Slovenskem. Rakouský kancléř Sebastian Kurz v úterý oznámil, že jeho vláda vyjednává o otevření hranic pro turisty s Německem a Českem. Obě země jsou totiž podle Kurze stejně úspěšné v boji s koronavirem jako Rakousko.

Šéfa evropské pobočky WHO Kluge dnes prohlásil, že nyní je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, co léto přinese. Jakékoli uvolňování opatření na hranicích by ale mělo být postupné.

Země, které se rozhodnout otevřít turistům ze sousedních států, by podle Klugeho měly splnit řadu přísných kritérií. Měly by mít důkazy, že epidemie je pod kontrolou, měly by mít volnou kapacitu v nemocnicích či velmi dobře informovat občany. Důležité je také to, aby takové země byly schopné vypořádat se s případy nákazy u lidí přijíždějících z ciziny. "Skutečně tu není místo pro přílišné sebeuspokojení," zdůraznil představitel WHO.