Zelenskyj nezaznamenává eskalaci napětí, válka by se neomezila na Ukrajinu

Kromě členství v NATO nevidí pro svou zemi prezident žádné jiné bezpečnostní záruky.

"Nepotřebujeme paniku (ohledně případné ruské invaze), potřebujeme stabilizovat naši ekonomiku," zdůraznil Zelenskyj podle agentury AFP.

Ukrajinský prezident podle připustil, že nedokáže říct, zda zítra či v únoru vypukne válka, podotkla agentura Reuters. Pokud by konflikt vypukl, neomezil by se jen na území Ukrajiny, varoval Zelenskyj s tím, že by měl podobu hybridní války. Prezident také pokládal za vhodné zdůraznit svou plnou důvěru v ukrajinskou armádu, zocelenou osmi lety bojů s proruskými separatisty na východě země, jejíž úroveň podle prezidenta není slabší než schopnosti armád členských států Severoatlantické aliance.

"Nyní nezaznamenáváme větší eskalaci než dříve. Ano, zvětšil se počet (ruských) vojáků (u hranic Ukrajiny), ale na to jsem upozorňoval už na začátku loňského roku, kdy Rusko podnikalo vojenská cvičení. Teď se nedomnívám, že situace je napjatější, než byla tehdy, kdy (ruská) cvičení vrcholila. Ale tehdy se nevedla taková informační politika," řekl šéf státu podle agentury Unian a apeloval na média, aby informovala vyváženě a novináři si všímali, že po kyjevských ulicích tanky nejezdí.

Zelenskyj, který měl ve čtvrtek večer dvouhodinový rozhovor s americkým prezidentem Joem Bidenem, opět popřel případné rozpory a napětí, o kterých se po telefonátu zmiňovala americká média.

"Nemáme nedorozumění s prezidentem Spojených států. Prostě hluboce chápu, co se děje v mém státu, zatímco on (Biden) hluboce chápe, co se děje v USA, a to je vše," řekl Zelenskyj podle agentury Unian.

Proti tvrzení televizní stanice CNN, že čtvrteční rozhovor obou prezidentů se příliš nepodařil, protože se oba lídři neshodli na míře rizika ruské invaze na Ukrajinu, se mezitím už ohradil Bílý dům i šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

Zdroj CNN popsal rozhovor jako "dlouhý a upřímný", Biden v něm údajně varoval před bezprostředně hrozícím útokem a řekl, že invaze je nyní v podstatě jistá a dojde k ní někdy v únoru, až dostatečně promrzne půda. Zelenskyj však podle CNN znovu zopakoval svůj postoj, že hrozba z Ruska je "nebezpečná, ale nejednoznačná".

Rusko v posledních týdnech vyslalo desetitisíce vojáků do blízkosti hranic s Ukrajinou. Kyjev, USA i další západní země tvrdí, že Moskva připravuje invazi na Ukrajinu. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi. Zároveň však předložilo řadu bezpečnostních požadavků, které ale Západ odmítl.