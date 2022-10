Zelenskyj ve videoprojevu k lídrům Evropské unie požádal o další dodávky zbraní

Zvlášť důležité jsou nyní podle něj systémy protivzdušné obrany, které by pomohly Ukrajině bránit infrastrukturu před ruskými útoky a zajistily, aby lidé kvůli škodám nezůstali v zimě bez dodávek tepla a elektřiny. Přepis projevu zveřejnila na svých stránkách ukrajinská prezidentská kancelář.

"Zvyšte dodávky zbraní a munice, abychom se mohli bránit ruskému tlaku... Musíme být zvláště obezřetní co se týče ochrany naší kritické infrastruktury, a to zejména po sabotáži, která zasáhla plynovody v Baltském moři," řekl Zelenskyj. "Náš kontinent nikdy nečelil takové hrozbě - hrozbě zničení podvodních potrubí, kabelů a tunelů. Ale nyní to od Ruska můžeme čekat," dodal.

Ukrajinský prezident také znovu vyzval Moskvu, aby stáhla své jednotky z okupované Záporožské jaderné elektrárny. "Musíme Rusko konečně přinutit, aby se okamžitě začalo řídit požadavky MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii) a normálních lidí po celém světě a elektrárnu demilitarizovalo," řekl Zelenskyj, který na úvod poděkoval českému premiérovi Petru Fialovi za možnost na summitu promluvit.